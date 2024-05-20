台中一中商圈昨（19日）中午驚傳賓士車被竊案，45歲陳姓婦人近午開著賓士車停放在北區育才北路上，自己下車後車未熄火還將12歲兒子留在車內，遭1名黑衣男偷開走，還強行將男童趕下車；警方獲報後立即調閱監視器展開追緝，今（20日）10時10分在彰化伸港鄉田間逮獲40歲的廖姓竊賊，並且在其藏身的鐵皮屋找到毒品、子彈，依法將其帶返偵辦。

中市警二分局19日11時13分許接獲民眾報案，在北區育才北路35號前自己停放的車輛疑似遭到拖吊，需員警協助，第二分局立即派員到場查處，民眾陳女表示自己欲前往附近土地公廟拜拜，車輛並未熄火、上鎖，並將兒子1人留於車上，惟返回時車輛已不在現場。第二分局在確認車輛係遭歹徒竊走並將車主兒子強行拉下車，並續駕車逃逸後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝嫌犯及被盜車輛。

抓到了！一中商圈未熄火賓士「連童帶車遭竊」，大膽賊彰化落網。(戴志揚翻攝)

「連童帶車」竊走一中商圈未熄火賓士，竊賊彰化落網。(馮惠宜翻攝)

經專案小組鍥而不捨調閱監視器及相關資料沿路追緝，鎖定40歲廖姓犯竊，且發現他昨天中午12時13分就將賓士車開到彰化縣伸港鄉1間鐵皮屋內，且與屋主在此休憩，直至今天10時10分被大批員警包圍時廖嫌也嚇醒驚慌跳窗逃逸，但後門是一片稻田，廖嫌自知已無路可逃乖乘就範。

另外，員警在鐵皮屋內查扣疑似第一級毒品海洛因1包（毛重0.25公克）、第二級毒品安非他命2包（毛重共2.4公克）及子彈2顆等證物。

惟現場並未發現該失竊車輛，後經循線於台中市豐原區一處空地尋獲該車（未受損），經員警初步了解廖嫌竊取該車係為代步使用，後續專案小組將深入調查以釐清案情。