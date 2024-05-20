桓達近日股價漲多跌少，20日雖遭外資連續二個交易日賣出，投信及自營商聯手敲進，市場追價買盤強勁，開盤20分鐘就推升股價大漲12.5元而亮燈漲停139.5元至終場，漲幅過大而遭證交所列為警示股，自結4月EPS為0.27元，加上第一季EPS為1.18元，前四月EPS為1.45元。