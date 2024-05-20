桓達公布自結4月合併營收1.14億元，年增0.88％，淨利歸屬母公司0.15億元，年減31.82％，EPS從去年同期0.40元降至0.27元，年減34.31％。
桓達主管表示，桓達4月營收增加、獲利減少，主因是美國頁岩油大客戶4月出大單，導致毛利率下降、運費又增加，還要繳納所得稅等因素，造成獲利減少5百多萬元。桓達陸續接獲多筆大單，預計第三季陸續出貨，預期5月及第二季營收有機會勝過去年同期。
桓達近日股價漲多跌少，20日雖遭外資連續二個交易日賣出，投信及自營商聯手敲進，市場追價買盤強勁，開盤20分鐘就推升股價大漲12.5元而亮燈漲停139.5元至終場，漲幅過大而遭證交所列為警示股，自結4月EPS為0.27元，加上第一季EPS為1.18元，前四月EPS為1.45元。
桓達公布自結4月合併營收1.14億元，年增0.88％，淨利歸屬母公司0.15億元，年減31.82％，EPS從去年同期0.40元降至0.27元，年減34.31％。
桓達主管表示，桓達4月營收增加、獲利減少，主因是美國頁岩油大客戶4月出大單，導致毛利率下降、運費又增加，還要繳納所得稅等因素，造成獲利減少5百多萬元。桓達陸續接獲多筆大單，預計第三季陸續出貨，預期5月及第二季營收有機會勝過去年同期。
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