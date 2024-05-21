北市松山慈祐宮19日舉辦遶境活動平安餐會，竹聯幫平堂背景呂姓男子與詹、盧姓舊識，酒後發生口角，晚間9時許，在景勤公園扭打，呂持彈簧刀將2人捅到臟器外露。警方根據目擊者指證，逮捕39歲呂男到案，訊後依殺人未遂罪送辦，檢方複訊後聲押禁見。

據了解，19日晚間8時許，警方接獲北醫附設醫院通報有2名傷者遭砍傷送醫，到場了解，傷者係由朋友自行駕車送至北醫。經查傷者29歲詹、30歲盧2人腹部中刀，臟器外露，詹男到院已意識不清，盧男尚能言語，但卻稱不知係遭何人砍傷，且案情避重就輕，2名傷者經手術後均送加護病房觀察，目前尚無生命危險。

警方獲報後，立即成立專案小組進行偵辦，經查係傷者2人於19日參加慈祐宮主辦之平安餐活動，於飲酒後離開路上與呂姓犯嫌起口角爭執，遭其持刀刺傷，經警方擴大調閱監視器分析比對，並偵詢傷者同桌友人後，鎖定呂男涉有重嫌，於20日凌晨2時許，向檢察官聲請拘票獲准，並於3時50分許於拘提呂嫌到案，查扣犯案所穿之外套及彈簧刀，全案偵詢後依殺人未遂罪嫌，移送北檢偵辦。

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