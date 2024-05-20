北市松山慈祐宮18日舉辦遶境活動，隔天平安餐會，呂姓男子與詹、盧姓舊識，酒後發生口角，19日晚間9時許，在景勤公園扭打，呂持彈簧刀刺傷2人，警方案發後，根據目擊者指證，逮捕39歲呂男到案，訊後依殺人未遂罪送辦。檢察官複訊後，今傍晚向法院聲押禁見。

警方表示，19日晚間8時許，接獲北醫附設醫院通報有2名傷者遭砍傷送醫，經警方到場了解，29歲詹、30歲盧2人腹部中刀，臟器外露，詹男到院已意識不清，盧男尚能言語，卻稱不知遭何人砍傷，且案情避重就輕，2名傷者經手術後均送加護病房觀察，尚無生命危險。

警方調查，2人參加主辦單位之平安餐活動，於飲酒後離開路上與呂姓犯嫌起口角爭執，遭其持刀刺傷，經警方擴大調閱監視器分析比對，偵詢傷者同桌友人後，鎖定呂姓男子涉有重嫌，20日凌晨3時許拘提呂男到案，查扣犯案所穿之外套及彈簧刀，全案偵詢後依刑法殺人未遂罪嫌送辦。