台南永康區某私幼上月傳出教保員疑集體體罰幼兒，台南市教育局啟動調查，22日決議，2名教保員連續性體罰屬情節重大，認定終身不得擔任教保服務人員，並將通報登錄全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；幼兒園也因未善盡管理及輔導之責，將依法重罰負責人6萬元。

市議員陳秋萍上月底接獲家長投訴教保員不當管教，經調閱監視器掌握至少2名教保員對幼童巴頭，甚至朝幼童頭部連續揮打；她立刻向教育局反映並要求調查釐清，並指施暴教保員出手修理小孩時，還刻意背對鏡頭，一轉身，右手就朝幼童頭部方向連打3下。

教育局表示，2名行為人身為合格教保服務人員，卻對班上多名幼兒有情節不一的連續體罰及不當管教行為，經依教保相關人員違法事件調查處理辦法外聘學者專家組成調查小組調查報告，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害情事，認定終身不得擔任教保服務人員，並各處以60萬元最高罰鍰。

至於幼兒園部分，經調查該2名行為人對幼兒屬連續行為，已非個案，顯見機構負責人或園長等管理未善盡管理及督導之責，屬情節重大事件，依台南市裁罰基準處併罰負責人最高6萬元罰鍰，並公布負責人姓名及教保服務機構名稱。

教育局強調「虐童零容忍」，本案除將主動移送地檢署偵辦，後續就讀該幼兒園幼兒若有轉園需求也會協助，以守護幼兒安全為首要，不容幼兒園內有任何對幼兒傷害事件發生。