雖然ETF發行者還必須獲得最終批准才能推出相關產品，但周四開放以太幣現貨ETF的上市申請，對這些交易所公司和加密貨幣產業來說，無疑是一個重大的勝利與驚喜。直到本周一，加密貨幣產業原本仍預期SEC會拒絕這些相關申請。

在SEC今年1月批准比特幣現貨ETF上市、為幣圈立下重大里程碑之後，VanEck、ARK Investments/21Shares和BlackRock等9家發行公司便希望能推出與第二大加密貨幣以太幣價格連動的ETF。

21Shares副總裁Andrew Jacobson表示，對於整個行業來說，這是一個令人振奮的時刻，是朝著以太幣現貨ETF上市交易邁出重要的一步。

周四是美國SEC決定是否開放申請的最後期限。由於一直沒有接獲該監管機關的消息，業界本來已經做好了被拒絕的準備。不過SEC官員突然在周一通知有意推出以太幣ETF的交易所更新監管文件，此舉使以太幣現貨ETF可望在本周獲准申請上市的預期急速升溫，也帶動比特幣與以太幣價格一度大漲。