南投地檢署專辦婦幼案件的男檢察官認為小鮮肉男警秀色可餐，涉嫌伸鹹豬手摸男警的大腿內側，甚至私密處，還傳簡訊約泡溫泉，該男警不堪受辱提告，南投地檢署檢察長黃元冠也不護短火速偵辦，24日依違反《性騷擾防治法》將男檢起訴。

據了解，加害人王姓檢察官喪妻、有小孩，時常對長相帥氣的男警毛手毛腳，不過男警都敢怒不敢言，深怕偵辦案件時遭刁難或報復，私下相互傳授教戰守則因應，這次男檢對小他30歲的小鮮肉男警伸狼爪。

男檢認為小鮮肉男警秀色可餐，2月間利用交辦案件的機會，要男警到辦公室拿資料並討論，卻邊開會邊伸鹹豬手摸男警大腿，讓男警如坐針氈，覺得極度不舒服；4月間男警再到南投地檢署拿資料時，男檢又將他帶往檢察官研究室強摸其隱私部位，事後還傳鹹濕簡訊，約男警一起洗鴛鴦浴泡溫泉，讓被害男警很崩潰。

南投地檢署指出，得知署內檢察官涉嫌性騷擾，在被害男警未提出告訴前，檢察長黃元冠隨即分案並指分由婦幼專組主任檢察官主動偵辦，扣得電子影音及手機簡訊等證物，經調查犯罪事證明確，全案偵結依違反《性騷擾防治法》起訴，男檢利用權勢性騷，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，且加重其刑至二分之一。

南投地檢署強調，本案因加害人與被害人分屬不同機關，就性騷擾申訴之行政調查程序部分，依規定由被害人所屬機關主責受理申訴及調查，本署盡力提供協助，後續將召開檢察官職務評定委員會，就該男檢之行政懲處進行審議，強化員工性別平等教育。

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