臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會及台灣金融研訓院於24日共同舉辦113年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會，金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪特別蒞臨指導。

本次座談會計有專營期貨商董事、監察人、總經理、副總經理、稽核主管及法遵主管等近百餘位期貨業者代表出席，座談會除由安永會計師事務所林孟賢協理以「期貨業的溫室氣體盤查及確信實務作業」為主題，說明期貨業如何進行溫室氣體盤查及確信，並邀請元大期貨許國村總經理與群益期貨陳啟豪副總經理分享他們公司落實永續發展的經驗，最後由金管會證期局期貨管理組王組長秀玲進行總結，在場與會者廣泛交換意見，會議圓滿成功。

期交所也在座談會分享期交所在推動永續發展所做的努力，周總經理建隆表示為落實政府2050淨零碳排目標，期交所繼去年購買綠電後，今年4月份再購得臺灣碳權交易所1,350公噸二氧化碳當量的國際碳權，以實際行動充分展現對永續發展之積極參與，致力於自願追求碳中和之目標。

證期局尚主任秘書致詞時表示，企業成功推動永續發展的關鍵因素有三個，首先是公司的管理當局，必須把永續發展內化成企業的文化。第二個關鍵因素，是企業應該辨認永續議題的風險，但是風險也是個契機，如果公司能藉由辨識、評估風險時，擬定對應的策略，積極轉型、因應衝擊，再按所擬定的策略，按部就班具體落實執行，將有機會獲得良好的轉機。最後強調永續議題最核心的部分是公司治理，公司治理是推動企業永續發展的基礎，以這樣三大主軸來落實執行，永續發展才會有意義。

在永續財務資訊揭露部分，主管機關也與會計研究發展基金會合作，參酌國際財務報導準則基金會轄下之國際永續準則理事會（ISSB）公布的兩大揭露準則S1（永續相關財務資訊揭露之一般規定）及S2（氣候相關揭露），於去年8月17日發布我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖，並給予企業充分彈性以準備因應。

這次座談會期望藉由產、官、學各界代表共同參與，使期貨商快速掌握永續發展轉型執行策略的整體概念，順利推動各項永續措施。