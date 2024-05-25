韓劇《背著善宰跑》將於下週播出大結局，男主角邊佑錫也宣布將在6月8日首度來台舉辦粉絲見面會，門票開賣後瞬間秒殺又在當天下午加一場，可見他的超高人氣。近日他和女主角金惠奫作客網路節目《Salon Drip 2》，甜蜜發言讓主持人張度妍聽到後忍不住問「你們有在交往對吧？」2人超曖昧的反應讓預告釋出後，就在網路上引起熱議。

預告中，張度妍一進場就對著2人說：「因為你們，外面現在都瘋了。」看到他們突然深情對視之類的舉動，她也忍不住發出超激動的聲音喊「啊～這是怎麼回事啦」，接著金惠奫先說起合作感想：「感受到了新的感情，好像是地球上只剩下我們而已。」邊佑錫不忘補充：「感覺就像只屬於我們2人的空間，幸福到我想哭，每當這種時候都想背著她跑。」

許光漢近日赴韓宣傳新片《青春18×2 通往有你的旅程》。（圖／摘自韓網）

在海景第一排看著他們放閃的張度妍此時崩出一句「你們有在交往對吧？」金惠奫立刻害羞指向邊佑錫說「歐爸，你來說吧。」邊佑錫也幽默接哏回：「無可奉告。」現場所有工作人員聽到後都忍不住尖叫，果然在YouTube釋出後讓劇迷興奮不已，短短一天內就突破百萬觀看人次，下方留言更是高達1.6萬則，讓人更加期待下週一（27日）正片上線。

由於該劇與《想見你》有諸多巧合，不僅同樣是穿越題材，邊佑錫竟與許光漢都是10月31日生，在網路上掀起不少討論，對此，許光漢近日前往首爾宣傳主演台日合作片《青春18×2 通往有你的旅程》，登上廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》時也被問及此事，他表示「有聽說這部劇很紅，透過身邊工作人員得知我們生日是同一天也非常驚訝」。

而許光漢首部參演韓劇《無路可逃》近日也宣布定檔7月底在韓U＋ Mobile TV上線，他在劇中飾演一名老練又殘忍的台韓混血殺手Mr. Smile，在接到委託案後特別來到韓國，將與趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、李光洙等多位韓國大咖演員一同飆演技。至於台灣觀眾是否也能同步收看，目前尚未有OTT平台宣布將跟播。