2024年TSR全國機車錦標賽第2站26日進行在等級最高的150 BIKE A組中，31歲台將「小熊」黃俊陽飆出個人最佳單圈，力壓兩名泰國冠軍選手封王。

TSR全國機車錦標賽第2站比賽地點在彰化溪湖K1賽車場，雖然是陰天，所幸一整天下來只有下點小小雨，讓選手都可以在舒適的天氣下完賽，賽事在壓軸的150BIKE A組進入最高潮，這站賽事有日本、泰國選手來台踢館，在兩名泰國冠軍車手都參的150BIKE A組，曾經在2020年拿下台灣年度總冠軍的31歲老將「小熊」黃俊陽表現出色，上午排位賽在壓力下就飆出個人單圈最佳的46秒427，領先兩位泰國車手。

由於秒數差距不大，黃俊陽有想把冠軍留在台灣的壓力，下午決賽時，順利卡住後面追擊的泰國選手，並且逐漸拉開與泰國選手的差距，最終騎完16圈後以12分44秒554、4秒227的差距拿下冠軍，黃俊陽賽後說：「很開心！我要謝謝我的團隊、廠商和家人，上午排位賽是我最好的成績，下午就騎的比較保守，希望今年可以跟2020年一樣重新拿下年度總冠軍為目標。」

黃俊陽曾經在2018年於彰化溪湖K1賽車場摔車，造成左邊鎖骨斷裂休息了大半年，順利回到最愛的機車賽場，他也感謝一路走來媽媽的力挺，「年輕時我就特別愛看賽車，從2011年開始騎車，當然家人、媽媽都還是會擔心，但我跟媽媽保證，如果沒騎出成績我就不騎了，但自從2012年就開始出成績後就一直持續到現在。」