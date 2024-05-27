立法院衛環委員會今針對《就業服務法》修正草案進行審查，並邀請何佩珊備詢。在華人社會中，不少勞工因面臨照顧孩童、長輩面臨離職難題，台灣女性勞工婚育後的勞參率遠低於日韓，勞動部擬研擬「照顧留職停薪」，替女性緩解家庭照顧責任，朝野立委對此表達關切。

何佩珊表示，針對留停照顧，應找出適用受雇者可以兼顧工作與家庭照顧的方案與彈性方式，增強鼓勵雇主營造友善職場環境，再合宜入法。

至於立委詢問推動時間，何佩珊表示，未來3個月內會先提出可行性評估報告。