立法院衛環委員會今針對《就業服務法》修正草案進行審查，並邀請何佩珊備詢。在華人社會中，不少勞工因面臨照顧孩童、長輩面臨離職難題，台灣女性勞工婚育後的勞參率遠低於日韓，勞動部擬研擬「照顧留職停薪」，替女性緩解家庭照顧責任，朝野立委對此表達關切。
何佩珊表示，針對留停照顧，應找出適用受雇者可以兼顧工作與家庭照顧的方案與彈性方式，增強鼓勵雇主營造友善職場環境，再合宜入法。
至於立委詢問推動時間，何佩珊表示，未來3個月內會先提出可行性評估報告。
為緩解勞工照顧家庭責任，勞動部長何佩珊上任曾表示，願意研擬「照顧留職停薪」制度。朝野立委27日對制度進度表達關切，何佩珊表示，會在3個月內提出評估報告。
立法院衛環委員會今針對《就業服務法》修正草案進行審查，並邀請何佩珊備詢。在華人社會中，不少勞工因面臨照顧孩童、長輩面臨離職難題，台灣女性勞工婚育後的勞參率遠低於日韓，勞動部擬研擬「照顧留職停薪」，替女性緩解家庭照顧責任，朝野立委對此表達關切。
何佩珊表示，針對留停照顧，應找出適用受雇者可以兼顧工作與家庭照顧的方案與彈性方式，增強鼓勵雇主營造友善職場環境，再合宜入法。
至於立委詢問推動時間，何佩珊表示，未來3個月內會先提出可行性評估報告。
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