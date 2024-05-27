展望今年度，信立指出，主力產品防水透濕膜需求強勁，儘管外在環境不確定性高，但從目前在手訂單來看，訂單金額持續攀高。近年結合集團資源，與永捷上下游整合縮短開發期，強化開發新客戶及發展RPVB無塑化劑環保性產品。

信立指出，除既有產品訂單回溫外，為順應ESG趨勢，響應再生能源政策，信立於去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年更將擴大布局太陽能案場投資興建，預計合作推廣裝置容量目標為10MW~100MW，為強化多元收益機制，近年低價收購學甲工廠緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪，並啟動廠房活化作業，擬將一廠規畫成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售。

信立今日股東會選出董事七席(含獨立董事三席)，新當選之董事包括勁弘有限公司代表人張祐銘先生、勁弘有限公司代表人趙天從先生、永捷創新科技股份有限公司代表人黃南豪先生、永捷創新科技股份有限公司代表人鄭毓棠先生，三席獨立董事則由許綺礽女士、黃齡瑱女士、黃秀慧女士擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2024年5月27日至2027年5月26日。