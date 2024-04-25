今日上午聲明指出，按公司法第203條之1規定：「董事會由董事長召集之。 過半數之董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會。 前項請求提出後15日內，董事長不為召開時，過半數之董事得自行召集。」是過半董事召開董事會前提，是董事長經請求後仍不召開，始能依照上開規定由過半董事召開董事會。

董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所稱今年4月8日請求董事長召開董事會，但公司已於4月23日召開董事會，以上董事有簽到出席，而並無董事長不為召集董事會情形，4位董事所召集今日董事會不符合公司法第203條規定，董事會召集程序違法，自始無效。

此外，何昭陽聲明指出，4位董事在4月23日透過公司寄發給各該董事開會通知，表示4月25日召開的董事會，其召集案三項議案：董事會提名董事候選人案、解任新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案、本公司113年6月7日股東常會之預備主席人選為董事宋妍儀案。提案內容均經4位董事強行4月23日董事會中提出，並擅自將提案一之董事提名名單上傳至公開資訊觀測站，4位董事豈能一邊主張其等提名名單已經提出，並公告公開資訊觀測站，另一方面又主張今天要召開董事會審議同一份董事提名名單，其主張反覆，毫無理由。

再者，4月23日已召開董事會，並經全體董事出席，完成開會程序。4位董事竟謊稱董事長不為召開，並於4月23日董事會甫結束後，又將於4月25日召開董事會，討論已經公告上傳公開資訊觀測站董事提名名單，顯將公司治理當作兒戲，製造公司動盪，無視廣大股東權益，玩法弄權，應嚴重譴責。