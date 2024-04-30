世界先進首季合併營收96.32億元，季減0.43％、年增達17.66％，為同期次高。營業利益12.33億元，季增達31.43％、年減9.69％，自近8年低回升。不過，受業外收益減少影響，稅後淨利12.72億元，季減達46.72％、年減6.73％，每股盈餘0.78元，雙創近6年低。

觀察世界先進首季本業獲利「雙率」表現，毛利率24.02％、營益率12.8％，雖低於去年同期30.03％、16.68％，但優於去年第四季23.03％、9.7％，雙雙自近47季低點回升。

世界先進先前法說時表示，由於汽車及工業應用仍在庫存調整，訂單能見度僅2～3個月，預估首季稼動率將季減低個位數，降至約50％。不過，經與客戶協商，首季將額外認列約占營收5～6％的長約（LTA）收入，加計此因素後，整體營收估季減個位數百分比。

世界先進先前預估，首季晶圓出貨量將季減6～8％，平均售價（ASP）約略持平，毛利率降至21～23％間。而首季營收實際僅季減0.43％、毛利率超越財測，表現優於預期，本業獲利止跌回升，惟受業外收益減少影響，使稅後淨利續降至近6年低。

世界先進將於下午召開線上法說，說明營運概況及展望。展望後市，董事長方略先前認為，今年半導體產業應是逐季加溫、全年溫和成長的一年。而世界先進首季展望應可順利達陣，後續可望逐季成長、呈現溫和復甦態勢，全年營收估成長7～9％。