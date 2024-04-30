中共中央政治局30日召開會議，決定今年7月在北京召開中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（三中全會），主要議程是：政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。

據新華社，30日這場由中共中央總書記習近平主持的會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。

會議指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際與國內形勢，面對新一輪的科技革命、產業變革以及人民群眾的新期待，必須繼續把改革推向前進。

會議強調，經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運行的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。

會議稱，要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景，更好滿足人民群眾多樣化、高品質消費需要。要深入推進以人為本的新型城鎮化，持續釋放消費和投資潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。

會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量布局，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。

會議指出，要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數位貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。

此外，會議強調，要切實保障和改善民生，突出就業優先導向，促進中低收入群體增收，織密扎牢社會保障網。