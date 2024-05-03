最近在中國網路上出現一款很可能是正在測試的新型彈道導彈，它以中共轟-6N轟炸機搭載，依加長的導彈外型判斷，可能是去年才正式亮相的鷹擊-21反艦彈道導彈。外媒認為這是一款對地面與水面目標的彈道導彈，專職打擊美國航母，射程估計高達1500公里。如果搭載平台轟-6N進行空中加油，其打擊範圍可以達到第2島鏈的關島。亦即在執行反介入／區域拒止（A2/AD）戰略時，可以直接威脅位於關島的美軍航母。

這張在網上的照片顯示拍攝地點是西安，鷹擊-21彈道導彈由一架疑似轟-6N的轟炸機搭載，它的體型比起曾在2022年露面的鷹擊-21類似，與展出模型YJ-21E（“E”指出口型號）長度相當，因此可以判定是鷹擊-21反艦彈道導彈。

左圖為網上流傳在西安被拍到的轟-6N掛載鷹擊-21反艦彈道導彈。右圖則是在珠海航展上展出的鷹擊-21模型。（圖／社群媒體X）

據中共公布的數據顯示，鷹擊-21是由該型飛彈基於東風-21D型反艦彈道飛彈改進而來，其預期射程可能在1500公里左右。在這兩者之間還有一款專門供出口的CM-401反艦彈道導彈，但它的射程只有不到400公里。

以東風-21D修改的CM-401是中共首款反艦彈道導彈，但射程只有390公里，此款是外銷型號。（圖／中新社）

鷹擊-21與東風-21D相同，被中共媒體貼上「航母殺手」的標籤，是迄今中共對抗美國航母的威懾性武器。它的飛行速度達6馬赫，末端速度至號稱可達10馬赫，以高超音速突防讓美軍的導彈難以攔截，外媒這類的報導讓美國海軍在亞太地區的航母威懾策略有所忌憚。

不同平台搭載的鷹擊-21外型上有些差異。（圖／網易）

至於1500公里的射程如何能打到關島附近，據分析指出，轟-6經過多次改良，原有的航程提升至5000多公里，但從大陸沿海到關島來回要6000公里以上，到轟-6K與轟-6N增加了空中加油功能，航程號稱可擴大至10000公里。甚至有些大陸的專家推算，如果經過2次空中加油，理論上可打擊夏威夷，但這只是理論上的算法，實際執行時還有很多難題需要解決。中共轟-6是否曾經進行這種極限測試尚未得知，官方也從未正式公布類似超遠程任務訓練的相關數據。

中共官方曾公布一段轟-6N搭載鷹擊-21進行測試的畫面，並說明是轟-6N掛彈彈導彈前往南海進行戰鬥巡航。（圖／騰訊網）

去年4月在中共曾公布轟-6N掛載空基鷹擊-21反艦導彈參與南海島礁戰鬥巡航任務的照片，也是以轟-6N為平台。目前轟-6K主要是空基巡航導彈長劍-10與長劍-20，轟-6N早先估計是搭載長劍-20或空射版東風-21D反艦彈道導彈，現在看來就是東風-21D改進的空射型鷹擊-21的主要平台。

掛載長劍-20巡航導彈的轟-6K。（圖／網易新聞）

從外型上看，空射型鷹擊-21，配備有一個大型雙錐體彈頭，尾部配備有4個小型彈翼，具有彈道導彈的典型特徵。其長度約9公尺，直徑約0.85公尺，在前年4月的一次測試中，以055大型導彈驅逐艦無錫艦的垂發系統發射，官方公布的影片中還包括一段轟-6N搭載鷹擊-21進行測試的畫面。當時官方媒體就表態說，艦射型的鷹擊-21是中共首款反艦彈道導彈，而且它還先後進行艦射與空射2種不同平台的測試。

The Chinese PLA Navy for the first time showed footage of the launch of a new hypersonic anti-ship cruise missile from a Project 055 destroyer. pic.twitter.com/Tdb6cz3UNR — rohan panchigar ( modi family ) (@rohanpanchigar) April 19, 2022

解放軍陸續展示海基與空基發射高超音速反艦彈道導彈的影片，證明其反介入／區域拒止打擊能力已逐漸成熟，在發動台海戰爭時可以藉不同平台的反艦彈 道導彈嚇阻美國航母戰鬥群介入。雖然如此，海基的反艦導彈雖然數量較多，但行動與部署速度較慢，空基部署雖快，但彈體巨大，目前只能每架部署一枚，同時還要搭配護航戰機與空中加油機，在實戰過程中仍有些戰術上的問題需要解決。

中共反艦彈道導彈測試了空基與海基後，至少已具備了反介入／區域拒止的初步戰力，只要提前部署、數量足夠，再加上陸基彈道導彈，對於美國航母還是有相當的嚇阻效用。何況這只是第一款真正的反艦彈道導彈，未來還會開發不同平台與功能的型號，一旦爆發台海戰爭，美國增援台灣可能會愈來愈困難。