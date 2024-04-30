福建艦將於5月1日駛出長江口啟動海試

受到各界矚目的中國海軍福建艦航母終於迎來首次海上測試。據上海海事部門發佈最新航行警告，從5月1日到5月9日設立禁航區進行軍事活動，禁止無關船舶駛入上述水域。這段期間福建艦將駛出長江口進入東海海域啟動海試，距離正式服役再邁進一大步。

《騰訊網》報導說，4月29日下午3點，福建艦所在的造船廠碼頭上鞭炮聲陣陣，在多艘拖船的幫助下，這艘排水量超過8萬噸的巨艦緩緩駛離碼頭。不過沒多久，福建艦就在附近的碼頭再次停靠，雖然此一行動讓外界不解，但是福建艦即將海試的消息已無任何爭議。

上海海事部門發佈最新航行警告，從5月1日到5月9日設立禁航區進行軍事活動。（圖／騰訊網）

根據海事局發佈的座標顯示，為福建艦海試設定的禁航區位於靠近上海出海口的東海近海水域。

報導說，最新照片顯示，福建號航母的艦橋上升起了3面特殊的旗幟，根據信號旗語，這代表著福建艦即將海試的通知。在此之前，中國海軍遼寧艦和山東艦海試之前，都曾懸掛同樣的旗幟，因此福建艦海試的消息已經確認。

The third Chinese aircraft carrier, and first supercarrier equipped with catapults, Fujian, is leaving Shanghai for her first sea trial pic.twitter.com/HeYCfNqaEY — Leandro 🇷🇺 (@leandro_ptbr) April 30, 2024

報導分析稱，從上海海事局劃定的禁航區來看，福建艦首次海試行程不會太遠，而是會緊靠著距離海岸線不遠的區域活動。對於福建艦的首次海試，美日等國肯定也會十分關注，有很大可能會派出偵察機艦，對福建艦抵近刺探情報，福建艦海試的水域處於中國海空軍的絕對控制之下，屆時海軍肯定會出動相關艦艇在周邊進行護航，海軍航空兵的軍機也會出動，不會給外軍任何可乘之機。

預估福建艦從5月1日起進行海試的時間可能要2至5天，屆時海上空中都會高度警戒。（圖／騰訊網）

軍事分析人士預估，福建艦首次海試不會進行太複雜的測試科目，主要著重測試航母的動力系統與其他子系統。按照中外海軍的慣例，首次海試的時間不會太久，上海海事局給出的禁航區時間為9天，但實際上測試的時間可能只有2到5天。

報導認為，更複雜的艦載機起降等科目可能要到以後的海試才會進行，實際上福建艦在碼頭進行繫泊試驗時，就已經進行了艦載機的甲板調度訓練，包括殲-35、殲-15、空警-600等艦載機模型都已經在航母甲板上現身。如果樂觀估計，福建艦少則半年、多則一年就能完成所有的海試工作，一切順利的話，預計今年年底所有海試就會完成。

報導評論稱，福建艦是全亞洲噸位最大的水面艦艇，對中國海軍的意義不言而喻，這項超大型艦艇「對於周邊那些覬覦中國主權的勢力來說，這絕對是一個能令其頭腦冷靜的重磅消息。」