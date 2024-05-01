中方航母福建艦首航海試

中方第3艘航母福建艦1日約8點從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，航向相關海域進行首次海試。

新華社和央視報導，這次海試主要在於檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性及穩定性。而外媒則指出，這次海試是一項跨越6年發展的最新里程碑。

福建艦自從2022年6月下水以來，建造工作按計畫穩定進行，順利完成繫泊試驗及裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。然而，福建艦是第一艘裝備電磁彈射器的中方自製航母，要服役前，可能還需要多年測試。

據《文匯網》報導，軍事專家張軍社指出，航母建造和使用有幾個階段，其中包括建造完成後的艤裝階段。接著在港口碼頭進行繫泊試驗，測試靜態下航母的動力系統，還有武器裝備系統等的運轉情況，看系統之間有沒有相互干擾，而相關試驗主要是由工廠來進行。

隨後進入海試階段，這主要是由海軍官兵和工廠人員共同完成，在實際海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況。最後等海試期間發現的問題解決後，下一步就能正式交付海軍使用。