工研院與日本山口縣舉辦深度交流會議，雙方延續今年2月臺日智慧製造產業合作基礎，擴大至半導體、智慧農業等領域進行交流。

此次日方交流單位包括山口縣產業振興財團以及產業技術中心，這兩家機構為山口縣政府與民間共同組成，主要協助在地產業技術提升、促進中小企業發展及推動新興產業。

工研院院長劉文雄表示，山口縣產業種類多元，包括重工業、半導體材料、農漁業、運輸機械廠商等業態豐富，且當地擁有許多知名企業設點，如百年化學工業大廠德山總部即位在山口縣，並與工研院有諸多深度合作，包括在沙崙綠能科技示範場域成立「化合物半導體粉體製程及晶體驗證實驗室」，強化臺灣在化合物半導體關鍵材料自主開發能力。

劉文雄進一步指出，山口縣有許多技術優異的中小企業，並形成產業聚落，期盼本次交流建立與山口縣之臺日合作平台，持續深化雙方夥伴關係，擴大半導體、智慧製造、智慧農業等應用領域之商機，共創雙邊產業躍升及提升國際競爭力。

此次交流會，工研院著重半導體、智慧製造、智慧農業三大領域，與山口縣深化與擴大合作範疇。在半導體領域，工研院介紹創新化合物半導體元件與超高電能轉換效率系統整合技術、實現異質整合之先進封裝技術、晶圓研磨檢測、半導體設備關鍵模組，期待能與山口縣業者共同探勘再生能源領域，協助日本半導體產業聚落發展，並為有意進軍半導體市場的在地企業提供經驗支持、技術加值、供應鏈串聯及顧問服務建議。智慧製造領域，工研院分享加工設備預兆診斷、智慧研磨拋光等多項研發成果，包括利用事前模擬設計及智慧化監控技術開發，協助廠商提升產業競爭力的成功經驗。在智慧農業領域，工研院聚焦於低碳食材整合技術支援，尤其在海洋與微生物材料及其纖維口感資料庫、新減碳配方的生產技術支援平台，以及輔助配比設計的質構儀解析技術，期待能鏈結當地具代表性之食品產業，共同開發低碳植物基高價值產品，開拓新市場與商機。