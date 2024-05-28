據韓聯社報導，南韓警方在周二宣布，於上個月底逮捕了30多歲的中國女性A員工，並將她送到檢察機關。A員工目前被起訴，正在法院受審理。

A員工於2013年加入SK海力士，曾在半導體設計的缺陷分析部門工作，並在2020年至2022年之間在中國分公司擔任B2B交易的客戶諮詢團隊負責人。

A員工在2022年6月返回南韓，領取高薪，並於同月轉任華為工作。

人們發現A員工在離開公司之前，以約3000張A4紙，印製了半導體關鍵製程問題解決方案相關的資料。因安全性原因，SK海力士禁止使用USB等隨身碟儲存器，並會詳細記錄和管理列印輸出，包括列印內容、印表機和使用位置。

A員工雖然留下列印紀錄，但SK海力士沒有掌握到使用文件的紀錄。

事件發生後，SK海力士立即報警，警方透過各種證據調查了A員工的具體罪名，並在上個月於機場逮捕正要了入境韓國的A員工。