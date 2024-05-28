周二日經225指數收盤跌44.65點或0.11%，為38855.37點。東證一部指數則上升2.14點或0.08%，為2768.50點。

野村證券策略師Maki Sawada說，有鑑於最近幾個交易日日圓和國內債券殖利率幾乎沒有變化，以及美國市場在周一休市，「在這樣的環境下，日經指數走勢很可能受到抑制」。

日本央行下一次政策會議定於6月13日至14日舉行。由於日圓不斷走軟，包括央行行長植田和男在內的官員們都採取了更為鷹派的姿態，因此投資人十分警惕出現鷹派會議結果。

利率上升將提振貸款的利潤，銀行股上揚，東證的銀行業指數上漲1.47%，達到2007年12月以來的最高水準。

公用事業股表現亮眼，古河電機上漲超過9%。關西電氣上漲 5.5%。

輝達在上周公布樂觀財報之後，晶片股周二上揚，但隨後又有所回落。

晶片測試設備製造商Lasertec下跌3.2%，成為日經指數最大拖累。以輝達為客戶的愛德萬測試，下跌0.92%。