美國職棒奧克蘭運動家隊的舊金山台灣日，邀請輝達執行長黃仁勳開球，他難得脫下黑皮衣，獻上人生開球處女秀。輝達股價日前首度漲破一千美元大關，黃仁勳的個人身價也跟著水漲船高，根據富比世即時富豪榜最新資料顯示，黃仁勳的身家達到934億美元（約新台幣3兆元），在全球富豪榜上排名第17。

參加完舊金山台灣日活動後，黃仁勳昨（26）日提前抵台，他此行除參加台北國際電腦展之外，還將密訪輝達相關供應鏈。據了解，黃仁勳30日將先設宴款待合作夥伴，並私下拜會台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家，也會特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後並與廣達集團高層見面。《網路溫度計DailyView》分析過去兩天，網友關注黃仁勳的哪些動態。

輝達1993年創辦 黃仁勳穿93號球衣MLB投球

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/25～2024/05/26）統計調查，黃仁勳近兩日探索概念，出現「舊金山台灣日、93號、Wing Stars、球場一片Taiwan海」。黃仁勳為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」，獻上人生開球處女秀，他穿上袖子印有NVIDIA及象徵輝達創辦年的93號球衣站上投手丘，投出的球直接落進捕手手套，獲得全場如雷掌聲。

舊金山台灣日國旗飄揚 網友：花了不少納稅錢哦？

MLB舊金山台灣日2024年邁入第三屆，現場一片Taiwan海，熟悉的國旗在大聯盟球場飄揚，還有遠從台灣前來美國舊金山表演的台鋼職棒雄鷹啦啦隊Wing Stars、饒舌歌手大支和音樂家馮羿。有網友表示，「花了不少納稅錢哦？」、「 結論：美國沒有要跟中華民國建交」、「台灣勞保健保快破產，你拿去打廣告？」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月25日至2024年05月26日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。