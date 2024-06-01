威士忌行銷手法變化多，玩跨界、聯名，提升品牌的和曝光率。近來格蘭菲迪（Glenfiddich）與全台9家頂級餐廳攜手，以今年全新登場的18年新雪莉單一麥芽威士忌入菜佐餐，不論是細膩繁複的粵菜、特色鮮明的川菜、追求細節的法式料理亦或是風味濃醇的印度菜，都能完美合拍。

皇家禮炮21年馬球系列第六代「邁阿密限定版」，4900元。（Royal salute提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

9家餐廳包括台北Saffron46、台北川雅、台北渥達尼斯磨坊、台北萬豪酒店宴客樓、台北捌伍添第、台北喜來登大飯店請客樓、台北寒舍艾美酒店寒舍食譜、台南晶英酒店晶英軒、高雄漢來名人坊漢來店，即起至6月20日只要享用指定套餐，即可獲贈格蘭菲迪18年新雪莉單一麥芽威士忌一杯。

皇家禮炮（Royal salute）於2017年起以皇室運動「馬球」為靈感推出馬球限量酒款，每一款都有不同的主題和色系，吸引藏家定期收藏，今年推出的皇家禮炮21年馬球系列第六代「邁阿密限定版」，巧妙融入邁阿密的標誌性元素，粉紅色酒瓶包裝讓人聯想到邁阿密棕櫚樹海灘的粉紅日落，瓶身有裝飾藝術（Art Deco）建築和馬球騎士的浮雕。

亞伯樂（Aberlour）即起至6月2日在台中新地標誠品生活480別館打造期間限定的「伯樂饗頌」，只要加入官方Line好友，即可免費品飲亞伯樂12年經典100%雙桶熟成一杯。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！