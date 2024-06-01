新北市警局瑞芳分局日前掌握情資，於平溪區106縣道有車主聚集競駛，為避免發生車輛危險駕駛行為危害用路人安全，瑞芳警結合環保局人員全面實施點、線、面聯合稽查防飆專案勤務，部署優勢警力展現強勢執法作為，有效遏止危險駕車情事，維護轄內交通秩序及居民安寧。

瑞芳警分局長陳建龍指出，自獲知將有車主號召於106縣道沿線競駛訊息後，立即整編分局組合警力，針對該路段規劃縝密防制危險駕車勤務，並聯合新北市環保局人員組成聯合專案稽查任務編組人員共26名，於主要幹道及重要交通節點，實施路檢、複式巡邏及機動測照等勤務，加強攔查違規超速、噪音車及改裝車輛。

當日共攔檢165輛汽機車，取締各式違規等共計84件。警方有效遏阻汽機車駕駛前來競技、競駛危險駕車風氣，將持續執行防飆作為，維護交通秩序及安全。

瑞芳警分局呼籲，道路不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全，況且本轄風景名勝眾多，更應該在速限範圍，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。