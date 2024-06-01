每個人面對愛情的態度不同，有些人熱戀期過後，態度會轉趨冷淡，讓戀人措手不及，不過運勢網站《摘星工廠》點名3星座，談戀愛時甜蜜指數最高，經常把伴侶捧上天，尤其是天蠍一旦陷入愛情就會化身全方位管家，兼顧另一半的面子和裡子，與平時高冷形象形成極大反差。

▍牡羊座

相較於許多人談戀愛總希望情人能未卜先知、時時猜中自己的心思，牡羊座單純、直線條，有什麼需求都會直接跟另一半反應，不喜歡玩猜心遊戲。另外，牡羊熱情似火，不會掩飾心中澎湃的情感，更熱衷於付出行動示愛，能給予另一半極大的安全感。

▍天蠍座

天蠍座平時總是一副拒人於千里之外的高冷形象，不過一旦陷入愛情卻有著極大的反差，不僅對情人表現得熱情如火，也會學著如何寵溺對方，不用另一半吩咐，就自發性地把所有事情打理妥當，同時兼顧對方的面子和裡子。只要另一半忠貞不二，就算要天蠍赴湯蹈火，他們也在所不惜。

▍雙子座

許多人對雙子座的刻板印象就是花心、沒有定性，總以為跟他們談戀愛會有擔不完的心、翻不完的帳，但其實能被雙子喜歡是一件很幸福的事，他們不僅沒有大家想像得多情，一旦認真喜歡上一個人，更會展現絕對的忠誠。此外，雙子天生自帶有趣的靈魂，跟他們在一起，生活會格外充實，每一天都不無聊。

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