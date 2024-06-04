耳鼻喉科醫師張益豪指出，昨天（3日）實在很冷，不像是6月的天氣，反而很像秋天，難怪一堆人感冒。小兒科醫師陳信宏也表示，病毒好多，且最近的流感即使吃了抗病毒藥也壓不下來，仍發燒、劇烈咳嗽。

張益豪在臉書發文，昨天（3日）天氣也太冷了，完全不像6月天，反而很像秋天，難怪一堆人感冒。

陳信宏也在臉書指出，日前快篩，光一天就驗出得A型流感的病人有4個、B型流感2個、腺病毒3個、黴漿菌1個，而且最近的流感患者，即使有吃抗病毒藥，仍會發燒、劇烈咳嗽，如果沒有明顯改善，要再回門診調整藥物。

中央氣象署指出，昨天環境風場以東北風為主，清晨各地低溫20～23度，白天北部及東半部高溫約25、26度。今天水氣增加，清晨北部、東半部低溫20～22度有涼意，中南部23～25度，預計白天開始風場轉為偏東風，北部、東半部高溫回升到27、28度，中南部30度左右。