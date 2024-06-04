南電公布2024年5月自結合併營收26.99億元，較4月26.76億元小增0.87％、回升至近半年高，仍年減19.15％、為近5年同期低。累計前5月自結合併營收124.76億元，較去年同期196.28億元減少36.44％，續處近5年同期低，但幅度較前4月39.98％持續收斂。

南電董事長吳嘉昭先前表示，相較先前只有短單和急單，目前已看到長單出現，希望第二季營運能較首季好些，相信第三季能轉為正成長，定調營運已於首季落底，看好第二季將回溫、下半年重返成長軌道。

南電發言人呂連瑞指出，首季營運轉虧、表現不如預期，主要受地緣政治、網通庫存修正、削價競爭等3因素影響。隨著本季已有網通AI應用新產品開始備料、預計下半年出貨，相信下半年將重返成長軌道。

呂連瑞表示，南電下半年將有一些新產品量產出貨，如800G交換器、系統級封裝（SiP）穿戴裝置、大電流應用等應用載板產品，針對大尺寸載板的產能已準備就緒，認為可與日廠競爭，其他如玻璃載板等新產品亦持續進行開發中。