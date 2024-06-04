開盤時，除了波克夏A級股票突然重挫近100%外，股價僅A級1/ 1500的波克夏B級股票只跌1.1%。紐交所這次當機事故持續約兩個多小時，共有40檔左右股票受到波及，其它像是蒙特婁銀行（Bank of Montreal）以及巴里克黃金（Barrick Gold）等都是較知名的受害公司。

分析師認為，紐約證交所會突然出現技術性故障的問題，搞不好是跟T+2結算時間改成T+1有關。若流動性高的股票，可能交割會更加容易。反之，流動性低的話，可能會遇到想像不到的挑戰。

人工智慧AI晶片領頭羊NVIDIA股價收在1150美元，再創歷史新高，市值重回2.8兆美元以上。預計明年將推出Blackwell Ultra產品的NVIDIA，自5月下旬公佈亮眼的財報後，股價持續走高並突破1100美元大關，目前朝向1200美元關卡邁進。

美國5月ISM製造業指數，超乎預料地從4月49.2降至48.5，連兩個月下降，並來到3個月新低。其中，新訂單指數創1年新低，以及月減率也創兩年來最大，代表美國經濟需求走疲。同時，生產指數逼近景氣榮枯點50，物價支付指數雖降至57，但還是在過去兩年來第2高的位置，

美股最新收盤價，道瓊跌115.29點或0.3%，收38,571.03點。S&P500漲5.89點或0.11%，收5,283.4點。NASDAQ漲93.66點或0.56%，收16,828.67點。費城半導體也漲29.16點或0.57%，收5,152.51點。

標普500指數中的11大類股，以上漲0.98%的科技族群表現較優，醫療漲0.74%，通訊也漲0.49%。至於走低的族群中，房地產跌0.35%，金融跌0.6%，原物料跌0.61%，能源大跌2.6%最多。