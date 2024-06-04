太平區農會攜手太平區公所、興隆社區、頭汴坑休閒產業發展協會推出「2024農遊太平～荔枝節系列活動」，4日在興隆社區古農莊文物館宣布活動起跑。（馮惠宜攝）

今年（2024年）受極端氣候影響，荔枝產量僅剩去年的（2023）10％，售價飆漲3.6倍，值6月台中太平區荔枝上市，太平農會為推廣食農教育推出「2024農遊太平～荔枝節系列活動」其中包含荔枝採果吃免驚，開放報名3天已湧入逾1000人報名，人氣爆棚。

台中太平區是全台第二大荔枝產區，為推銷荔枝產業，太平區農會攜手太平區公所、興隆社區、頭汴坑休閒產業發展協會推出「2024農遊太平～荔枝節系列活動」，今（4日）在興隆社區古農莊文物館宣布活動起跑，邀請民眾於6月8日至22日報名參加暢遊興隆微旅行＆荔枝採果趣系列活動。

太平區農會總幹事余文欽表示，太平區荔枝栽種面積達611公頃，因氣候異常，今年產量較之去年銳減9成，售價也從去年3斤100元飆到1斤120元，足足漲了3.6倍。

雖然價格飆漲，太平各單位結合產業及休閒面向仍堅持落實「在地生產，在地消費」理念，推出荔枝採果及微旅行活動，其中「採荔枝趣」實際到農園由農民導覽解說，並讓參與民眾體驗現採荔枝，並於果園中品嚐，另成人能採2斤荔枝、小孩可採1斤荔枝帶回。而「興隆社區荔枝微旅行」活動，則加碼綠植DIY、參訪古農莊文物館2遊程。

太平區公所主任祕書李愛國表示，太平荔枝產區車籠埔地區依山傍水，附近還有新坪自行車道、古農莊文物館、百年老樟樹、廣興宮等著名地標值得尋訪。

太平農會表示，今年民眾採果意願很高，從4、5月就有人來電詢問，6月1日一開放報名，短短3天人數已破1000人，但荔枝數量有限，採果以預約制額滿截止，請大家盡速報名以免向隅。