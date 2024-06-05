韓國｜5月通膨年增2.7％ 增速放緩 03:312024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計局4日公布5月通膨率年增2.7％，創2023年7月以來最低增幅，也低於市場預估的2.8％。由於仍高於央行2.0％的目標，削弱市場對今年降息預期。此外，核心CPI年增2.2％，為2021年12月以來最低。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲｜通膨居高不下 首季GDP低於預期 《韓股》顯忠日 韓國股市6日休市 澳洲｜消費者信心指數上升至80.5 #來最低 #韓國 #通膨 #增速放緩 #統計局 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 通膨居高不下 澳洲Q1經濟放緩 12:182024/06/05 財經 通膨升溫 5月CPI為2.24％ 再度破通膨警戒 19:142024/06/06 財經 韓國瑜慶生照曝光！合體江啟臣吃烤肉 網看店名嗨：經濟又成長了 08:402024/06/06 政治 《通網股》宏達電5月營收回溫逾1成 年度新機就在下周 15:592024/06/06 財經 5月通膨率再逾2％ 房租年增率2.6％創28年最高 19:062024/06/06 財經 韓國瑜駁干涉黨務 朱立倫：無風起浪讓當事者困擾 12:392024/06/05 政治 《國際政治》朝韓關係超緊繃 開打只在一瞬間 10:082024/06/06 財經 《外資》Computex盛況空前 外資剖析中台韓出口變化 09:082024/06/06 財經 邊佑錫抵台！工裝機場時尚粉絲暴動 15:232024/06/06 娛樂 韓國瑜宴請藍委 傅崐萁：與韓並肩作戰、不會憂讒畏譏 14:182024/06/06 政治 《國際金融》通膨對抗尚未結束 ECB仍將啟動降息 13:382024/06/06 財經 《韓股》利多不斷 韓股衝高 12:182024/06/05 財經 不是雞排！這平價美食狠漲8成「等同便當」 全場喊貴 11:222024/06/05 生活 債券殖利率高峰已過 外銀估Fed 9月降息 20:282024/06/05 財經 韓流吹向全球 黃敏惠訪韓國文化產業振興院 力推影視協力 17:272024/06/06 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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