統計局4日公布5月通膨率年增2.7％，創2023年7月以來最低增幅，也低於市場預估的2.8％。由於仍高於央行2.0％的目標，削弱市場對今年降息預期。此外，核心CPI年增2.2％，為2021年12月以來最低。