上述調查報告是科法斯在2023年12月至2024年3月調查分布在澳洲、中國、香港特別行政區、台灣、印度、日本、馬來西亞、新加坡和泰國等9個市場、13個行業的2400個企業所得到的調查結果。

科法斯進一步說，就各地企業逾期付款天數觀之，9地區的平均逾期付款天數從2022年的67天減少至2023年的65天，但大多數市場均有所增加，其中澳洲、香港特別行政區和馬來西亞增幅最大，僅大陸、台灣和泰國出現下降；另日本企業遭遇平均逾期付款天數最短，為50天，澳洲最長，為83天。

就各產業別來看，紡織與農產品行業遭遇逾期付款天數增長最多，平均增加了11天；能源與製藥行業降幅最大，分別減少11天和10天；建築業遭遇逾期付款天數仍然最長為76天，製藥行業最短是57天。該報告也指出，56％的企業預計2024年經濟將有所改善。

科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良（Bernard Aw）表示，受訪企業都對地緣政治風險持續、利率升高、通膨加劇等憂心忡忡，約一半的受訪企業表示，需求放緩和過度競爭是其2024年面臨的兩大主要挑戰。然科法斯預測2024年亞太地區經濟增長將繼續超過4％仍是全球增長最快的地區。