全坤建耕耘都更領域已久，不少地主已有認同度，江清峰說，花蓮大地震後，民眾對都更的意願比較強，但是一樣不好談，速度並沒有加快，公司都更危老的焦點還是會放在雙北市，現在也一直有人找上門來談。

江清峰直言，房價不高的區域都更都談不成，現在造價成本高漲，地主心中考慮分回來的坪數也希望是高的，所以十分難談。他說，從疫情前漲到現在，造價成本漲了約6成左右，若是以造價回推每坪在百萬以下，都不用做了！

全坤建今年上半年已推出3筆個案，包括總銷17億元的全坤富御，位在重慶南路三段、總銷43億元的全坤御峰，位於北市大安區，以及總銷20億元的全坤衡峰，位於衡陽路，合計3筆個案總銷高達80億元，是近年推案量的新高。

至於入帳個案方面，全坤建今年有「全坤家宜」預計將在6月起交屋，此案分回總銷僅約10億元，今年恐將還無法獲利。明年將有「全坤X101」完工交屋，入帳案量也不會大，不過，到了後年，入帳將會有爆發力，包括總銷約60億元「全坤峰碩」及總銷約10億元的「全坤御大安」即將入帳。