工研院綠能所與民間業者開發的分散式綠能系統E-CUBE，將在大台南會展中心展示。（經發局提供／曹婷婷台南傳真）

全台首座綠能智慧杆在大台南會展中心亮相！台南市政府經發局整合民間業者智邦科技開發智慧杆與鼎硯工程開發的移動式太陽光儲設備，是國內第1座完全由綠能供電智慧杆，提供公共WiFi、空品偵測、車流監測、大眾運輸動態等服務，7日起在大台南會展中心前驗證示範。

經發局長林榮川說，沙崙園區內建置的智慧杆可提供園區交通導覽指引，今年還會結合AI視訊導引、溫度、空氣品質等，民眾只要掃QR CODE即可獲取資訊。

市長黃偉哲表示，6月7日大台南會展中心舉辦南方半導體論壇，場內有超微 (AMD) 執行長蘇姿丰與Acer董事長陳俊聖等產業先進，場外則有結合綠能與資通訊科技的智慧杆，展現台南落實淨零與永續雙軸轉型的決心。

他說，如同賴清德總統在國宴時所說，沙崙智慧綠能科學城是台灣未來發展綠能產業的重要基地，台南市政府將與經濟部、國科會等中央單位合作，協助本土業者發展智慧綠能技術，並透過媒合場域進行示範驗證，創造產業轉型與外銷國際的契機。

林榮川強調，6月7日論壇內容與智慧杆展示，許多技術都來自台南本土，台南不僅是半導體先進製程的世界基地，也是智慧綠能的最佳示範驗證場域。市府目前在沙崙科學城陸續布置11支智慧杆，並完成全區的光纖部署，持續打造智慧城市的基礎設施。

此外，今年在沙崙智慧綠能科學城辦公室媒合下，將E-CUBE移動式太陽光儲設備與智慧杆進行電力整合調度，未來不論公共照明、WIFI、智慧安控，不僅兼顧淨零碳排標準，即使在電力不穩下，也可透過綠電與儲能技術維持正常運作。市府將持續協助業者完成技術驗證，創造數位與淨零產業合作模式。