新北市三重區淡水河濱，6日清晨被人發現有1具浮屍，警方將其打撈上岸後，發現男子嘴巴有一片疑似封口的膠帶，初步驗屍後不排除他殺，因死者身份一直沒有確定，全案不排除有他殺可能，台北市刑警大隊已介入調查。
有清潔人員6日清晨6時許，在重陽橋上打掃時，發現不遠處水面疑有1具浮屍，隨即通報警消，屍體打撈上岸後，警方初查死者落水約3至4天，嘴巴有1片疑似封口的膠帶，死者年約50歲，身高約165公分，身穿黑色POLO衫及卡其色長褲。
警方歷經1天的指紋比對，因屍體泡水浮腫，一直無法確定身分，因嘴纏膠帶極不尋常，雖然全身沒有顯著外傷，警方不排除他殺，現正由北市刑大已與大同分局組成專案調查中。
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