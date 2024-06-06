華航（2610）今 （6） 日舉行法說會，資深副總經理陳奕傑表示，將以「推進機隊更新、優化全球航網、提升減碳效能、精進服務品質、強化財務管理」五箭齊發，全力衝刺客貨運，看旺全年客貨運營運表現。

華航今年第一季合併營收486.5億元、年增13.9％，營業淨利38.5億元，歸屬母公司淨利31億元，每股稅後純益（EPS） 0.51元。第一季個體營收優於去年各季，客運收入比重增至近7成、年增逾3成，超越疫前達119％，各區表現均較去年同期大幅成長；貨運方面，華航市占率於進出口、轉口及直轉等，皆居台灣巿場領先地位，其中轉口市占率逾5成。

華航積極滿足疫後持續強勁的旅運需求，整體客運運能恢復疫前8成，其中北美、歐洲等長程航線已恢復疫前規模，7月14日台北直飛西雅圖將啟航，累計北美航網達6個直飛點，加上陸續復飛增班規劃，提供旅客更綿密的飛航選擇。

客運發展策略為穩健發展、審慎布局、持續創新，發揮樞紐地理位置優勢，強化全球轉機客源，靈活調度機隊運能最大化，並持續導入顧客關係管理，打造全方位、數位化服務，優化華航網站及應用程式，實施多元會員串流等升級服務，挹注客運營運表現。

展望下半年，全球電商維持成長趨勢，產業供應鏈庫存持續去化調整下，華航預估貨運下半年需求優於上半年。貨運以「優化機型航網、強化收益管理」為策略，關注跨境電商與AI相關半導體市場脈動，彈性佈局航網規劃，同時爭取中長期客製化及專案包機商機，延攬高收益貨源。

華航持續引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架，全機隊25架於2026年交付完畢。同時，10架具節油高效能的777F貨機將於今年底全數交付，並加速汰除747-400F貨機，調整至8架營運，配合市場需求維持高運力，提升整體營運效益。

此外，面臨供應鏈影響新機交付，華航規劃延租既有737-800，穩健區域線航網，並增租長程客機，補充運能及強化布局。