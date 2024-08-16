終場加權指數大漲405.16點、收於22349.33點、漲幅2.07％，站回月線及22300點，上戰季線約22420點關卡，成交量擴大至4160.34億元。累計本周上漲880.33點或4.1％，季線連2紅。

櫃買指數今日同步開高0.33％後穩揚，最高上漲1.73％至266.79點，終場上漲1.52％至266.24點，站回月線及季線關卡，成交量增至1391.1億元。本周累計上漲5.54％，周線翻紅終止連4黑。

盤面各類股今日普揚，由紡纖股勁揚近3.3％領攻，成交量較大的半導體股漲近2.9％、半導體股漲近2.5％居次，營建及電腦周邊設備齊揚逾2％，金融股亦穩揚近2％。居家生活股跌近1.4％、油電燃氣股跌近1％、生技股跌逾0.5％，表現相對偏弱。

權值股為今日大盤強彈要角，由聯發科(2454)飆漲近6.5％領軍、富邦金(2881)漲逾3.8％居次，權王台積電(2330)及廣達(2382)齊揚逾2.5％，聯電(2303)、國泰金(2882)及玉山金(2884)漲逾2％，鴻海(2317)、日月光投控(3711)及元大金(2885)、合庫金(5880)齊揚逾1.5％。

分析師表示，美國7月零售銷售數據顯示消費者支出仍強、上周初領失業救濟金人數意外下降，化解市場對美國經濟陷入衰退擔憂，加上日圓在日本央行發表鴿派言論後回穩，恐慌情緒降溫、市場籌碼逐步穩定。

分析師指出，台股公布上市櫃公司第二季財報表現亮眼，市場聚焦回歸企業基本面，台股自低點反彈已達2686點之多。短線加權指數站穩5日線，MACD指標柱狀圖翻正，日KD及日RSI指標偏多，籌碼亦相對安定，預期短線若遇震盪，仍有利指數持續反彈。

操作方面，分析師建議投資人採取分批進場方式、並做汰弱留強。此外，輝達（NVIDIA）將於28日公布財報與展望，預期GB200問題解決後可望順利交貨，帶動相關公司獲利及股價回升，可尋找低檔優質股擇機佈局。