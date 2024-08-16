主計總處今日公布個人可支配所得中位數所計算的基本生活費為20.9萬元，較2023年度的20.2萬元，增加7000元，依此來算明年個人起碼省稅350元。

主計總處今日可支配所得差距倍數、平均每戶收支、家庭消費支出結構、家庭設備普及率及自有住宅率等數據。依據《納稅者權益保護法》規定納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴之基本生活所需之費用，不得加以課稅。基本生活所需之費用，由中央主管機關參照中央主計機關所公布最近一年全國每人可支配所得中位60％。以四口之家來算，起碼可以省稅1400元。