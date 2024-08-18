台積電美國員工曾向媒體抱怨公司的「血汗賣肝」文化，不滿半夜還被叫去工作。而電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）的「血汗」程度甚至更為驚人。根據最新統計，英國的亞馬遜倉庫光是在過去5年內已叫了超過1400輛救護車，引發外界質疑其職場安全性與合理性。

過去美國媒體曾揭露，在美國的亞馬遜管理有如血汗工廠，甚至以AI監控物流倉儲員工效率。據英國《每日郵報》最新報導，英國的亞馬遜倉庫也不遑多讓。

《每日郵報》的報導中引用了《觀察家報》披露的新統計數據，指出位於英國丹弗姆林（Dunfermline）與布里斯托（Bristol）的亞馬遜倉庫，過去5年內分別叫了161次與125次救護車，呼叫救護車的次數位居前2名。而丹弗姆林倉庫的報案中，有3分之1與胸口疼痛有關，其他則涉及抽搐、中風與呼吸困難等病例。

此外，曼斯菲爾德（Mansfield）的亞馬遜倉庫也曾呼叫84次救護車，其中超過7成涉及較為嚴重嚴重病例，例如心臟病發或中風。

然而以上種種數據僅反映出受訪的12家救護車機構所提供的資訊，並未涵蓋30間亞馬遜倉庫的完整資料，因此被認為低於實際狀況。英國總工會（GMB）官員Amanda Gearing指出，這些數據雖然驚人，但並不讓人意外。

Amanda Gearing更爆料，亞馬遜倉庫員工透露，急救人員常被阻止呼叫救護車，而是被告知應該改搭計程車。協助亞馬遜員工的非營利組織Foxglove的主管Martha Dark則強調，這些統計數據再次顯示，在亞馬遜工作極為危險，大量員工因工作負傷被送往醫院，這是無法接受的，也凸顯出亞馬遜漠視了適切的健康與安全措施。