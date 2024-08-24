義大利球王辛納（Jannik Sinner）爆發禁藥事件，他兩度同化類固醇檢測呈現陽性，遭剝奪今年3月印地安泉網賽的32.5萬美元獎金與400點積分（準決賽），但沒有被禁賽。辛納被驗出的類固醇成分「不到10億分之1公克」，符合辛納的供詞，根據辛納的說法「物理治療師誤用噴劑噴自己的手指，然後未戴手套就幫辛納按摩」才導致辛納被驗出微量類固醇。

國際網球公正調查機構宣布辛納不必禁賽，照常參加今年的美網大滿貫，這讓一些選手非常不滿，加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）砲轟雙重標準：「無法想像那些被禁賽選手現在的感覺，不同的選手面對不同的規則。」

曾經藥檢未過被禁賽1年半的英國雙打女將摩爾（Tara Moore）也指責說：「只有頂尖選手的形象很重要，只有獨立審判庭對頂尖選手的觀點才會被視為正確的，然後換成我的情況就被質疑，這毫無道理。」

喬柯維奇（Novak Djokovic）創立的職業球員工會PTPA公開質疑審判庭的雙標：「通常我們樂見選手在禁藥案上訴成功，但是這個系統必須有一致性，無論選手是男是女，無論他們的世界排名是第1名或是第1000名，或是他們選擇代表是哪個國家。」

辛納的教練凱希爾（Darren Cahill）坦承，身為球王在處理這類問題方面擁有很大的優勢，如果是排名500或1000名的選手恐怕連上訴的費用都拿不出來。同時凱希爾嚴正駁斥外界對於雙標的指責，表示辛納沒有獲得特權，這是公正的審判結果。