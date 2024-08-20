義大利辛納（Jannik Sinner）勇奪美國辛辛那提大師賽冠軍，他在決賽以7-6、6-2力壓地主好手提亞佛（Frances Tiafoe）。辛納以9410積分穩居球王寶座，喬柯維奇（Novak Djokovic）7460分居次，阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）7360分。

要保住ATP年終球王，辛納還得在美國公開賽打出好成績。在年終球王的競賽，辛納7400分居首，阿卡瑞茲5960分居次，小祖維瑞夫（Alexander Zverev）5715分。在所有球員之中，也只有阿卡瑞茲、小祖維瑞夫有機會超車，但他們必須在美網摘冠。

這次在辛辛那提失利對阿卡瑞茲打擊很大，只拿到10點積分，辛納摘冠進帳1000分，導致阿卡瑞茲只能寄望美網冠軍的2000分。然而辛納如果打進美網4強就必定保住年終球王，阿卡瑞茲摘冠也追不上。

由於積分和排名每周都有可能變動，1973年以來共有29位球員當過球王，不過年終球王只有18人，近年被認為是更崇高的地位，相當於年度表現最佳的球員。喬柯維奇8度坐上年終球王是史上第1，阿卡瑞茲目前有1次（2022年）。