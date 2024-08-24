據新華社報導，大陸國家主席習近平23日下午應約與新任英國首相施凱爾（Keir Starmer）通電話。習近平祝賀施凱爾就任英相並指出，當前國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界，並希望英方客觀理性看待中國。

習近平表示，中共二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，將加快發展新質生產力，推動新型工業化，這將為包括英國在內的世界各國提供更多新機遇。

習近平說，中方願與英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進瞭解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智慧等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

這是施凱爾上個月就任英國首相以來兩人之間的首次正式談話，也是自2022年三月以來英國首相與習近平的首次正式通話。

施凱爾辦公室表示，兩位領導人還討論了包括貿易、經濟和教育等雙方可以合作的領域。他們都認為，英國和中國作為聯合國常任理事國應在全球安全與氣候變遷議題上密切合作。

根據路透引用英國首相辦公室發表的聲明指出，施凱爾希望兩國領導人能夠進行公開、坦率和誠懇的討論，以便在必要時解決和理解存在分歧的領域，例如香港、俄烏戰爭和人權等。