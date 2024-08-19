莊翠雲舉例，如果以2023年和2017相比，除了個人基本生活費從16.6萬元提高至20.2萬元，免稅額的部分提高了10％、標準扣除額提高46％、薪資特扣額調高70％，「一直有在提高」。

至於其它優化，包括身障特扣額期間調高70％、幼兒學前特扣額第一胎和第二胎各調高了5倍和8倍，租金則自明年申報時由列舉扣除額改為特扣額、扣除上限也自12萬元拉高至18萬元，都是要讓一般民眾有感降稅。

莊翠雲舉例，像是單身者2017年時，年所得低於30.6萬元可免繳稅，明年則是年所得62.6萬元以下應該就不必繳稅；雙薪頂客族免稅門檻也自2017年的年所得61.2萬元拉高至107.2萬元；至於育有兩名學前幼兒的四口之家年所得低於164.1萬元，即很有可能不必繳稅。

針對新青安，莊翠雲指出，政府重視居住正義，主要想協助想買自己第一戶房子的青年，考量這些年輕人剛步入社會、所得收入沒有很好，助其減輕初步負擔，財政部統計也顯示，確有73％申貸者是40歲以下的青年。

她話鋒一轉，表示有投資客或投機客運用新青安貸款的市場最低利率（因有行庫和政府補貼減輕利息負擔），用青年朋友當人頭申請，或者貸了之後出租，這不是政策要的方向，應該阻止這樣不好的事。

莊翠雲表示，目前已查到1,500多件違規，除了會把補貼的利息要回來，也會重新談貸款條件，未來重點則包括放款時即審查是不是投資或人頭戶；查核追蹤；要求貸款戶簽切結書；一生只能貸一次，年輕人要「珍惜機會」。

她也就中小企業協助措施表示，中小企業是台灣重要的支柱，相關就業人口也多，因此先前為協助中小企業走過疫情，財政部除請公股銀提出千億振興融資方案，由公股行庫盡社會企業責任給予融資和金援，另外也針對銷售額不好的中小企業，在核定課稅時調降其銷售額。