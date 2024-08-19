行政院主計總處8月16日公布去年2023年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得再創歷史新高，為112萬8593元，較2022年成長4.72％，全台排名第6，連5年破紀錄，另嘉義市2023年營利事業銷售額2898億元，較2022年增加逾122億元，在全國營利事業銷售額平均消退1.5％大環境下，嘉市逆勢增長4.4％，重要指標年年成長。

行政院主計總處8月16日公布去年2023年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得再創歷史新高，圖為文化路夜市人潮滿滿。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉市2023年平均每個家庭可支配所得112萬8593元，全台排名第6，與非6都縣市相比，僅次於高科技產業密集的新竹縣市，更優於6都縣市中的台中、台南、高雄3都，嘉義市長黃敏惠說，嘉市平均家庭可支配所得自2019年起，已連續5年突破百萬，且一再創新高。

黃敏惠說，嘉義市以服務業為主，從事相關事業人口超過7成，近年陸續吸引指標性企業進駐，如全台首間VOCO酒店－嘉義福容VOCO酒店，乾杯集團頂級品牌黑毛屋招待所，全台首店亦選定於嘉義市，王品集團同樣因為看好嘉義市作為雲嘉南消費休閒觀光中心的優越條件，旗下鍋物品牌紛紛於嘉義市展店， IKEA全球首家店中店2022年底盛大開幕，都為城市創造工作機會，帶動可支配所得提升。

市府預告，「光織影舞」光影藝術展，今年將以全新主題，結合充滿聲光效果的藝文演出於中秋假期在北香湖驚豔登場。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠也提到，根據財政部統計資料，嘉義市營利事業銷售額2023年連續5年創新高，達到2898億元，較2022年增加逾122億元，在全國營利事業銷售額平均消退1.5％，嘉義市逆勢增長4.4％，從家庭可支配所得與營利事業銷售額皆成長，顯見民間經濟活力旺盛。

市府觀光新聞處長張婉芬另提到，根據交通部觀光署台灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，創歷史新高，較2022年成長16％；住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，也較2022年成長19％。嘉義市113年上半年住宿已突破102萬人次。

張婉芬說，除知名企業來嘉，創造就業機會，嘉義市多年深耕舊屋力活化老屋、推動新二通商圈振興計畫，「懷舊新潮」的城市魅力吸引遊客前來觀光，市府也以多元精采的活動，吸引滿滿觀光人潮，像每年最令人期待的「光織影舞」光影藝術展，今年將以全新主題，結合充滿聲光效果的藝文演出於中秋假期在北香湖驚豔登場，期待再度點亮嘉義市夜經濟。

黃敏惠感謝所有市民與市府「共同寫歷史 作伙拚未來」，攜手打拚讓各項指標連年創新紀錄、家戶可支配所得一再提升，另購物節持續至雙十國慶，下半年度還有城隍夜巡、嘉義市國際管樂節以及諸羅山盃少棒邀請賽、開嘉市集、中華職棒等精采活動，期待吸引人潮，化為錢潮，與全民一同攜手再創「嘉」績。