嘉義市赴美教育交流團到舊金山交流。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市赴美教育交流團20日參訪矽谷Google公司、史丹佛大學、舊金山大學、舊金山藝術高中，領隊教育處長郭添財向舊金山大學提及與嘉義市學校的交流，該校副校長E. Fung表達願意協助規劃老師暑期赴美進修、中學生夏令營活動、矽谷科技公司體驗活動，雙方可持續連繫討論細節。

參訪團抵達舊金山後，由美國加州洪堡郡教育廳副廳長Dr.Colby Smart及駐舊金山台北經濟文化辦事處（TECO）組長董慶豐接機，即前往矽谷Google公司、史丹佛大學、舊金山大學、舊金山藝術高中，並在TECO與拉文大學Lawrence A. Machi 教授以「Successful School Leadership」進行專題演講與對話交流。

TECO處長賴銘琪表示，TECO與柏克萊大學、史丹福大學有合作案，甄選這些學校的大學生到台灣交流，而國中小學的國際交流也很重要，能增加國際視野，做教育外交。

參訪團參觀矽谷Google公司去年正式啟用新建的灣景園區（Bay View），是Google首座由自家員工全程參與設計、加入綠建築設計概念的建築；隨後參訪史丹福大學，由史丹福大學胡佛研究所研究員Kharis Templeman 接待，見識到名校的學術聲譽及創業風氣興盛，以及車輛對行人百分之百禮讓，行人享有最優先權等優良校風。

訪問舊金山大學時，副校長Eileen Fung介紹舊金山大學最新的客製化教育課程，包括尖端科技課程、永續及緩解氣候變遷課程、矽谷沉浸課程，都是當前國際重要議題。

市長黃敏惠表示，此趟赴美交流行程由教育處郭添財處長率團，行前特別囑咐要能展現嘉義市國際教育的成果，也將美國教育的優點帶回台灣，希望能激發校長治校與辦學的創新想法，拓展嘉義市教育交流合作的機會。