暑假期間，高雄市毒品防制局於25日首次在路竹區，舉辦無毒家園親子同樂探索營「童心童玩闖關齊反毒」，希望把毒品防制宣導資源扎根偏鄉，現場吸引千人超過300組親子踴躍報名參加，家長陪伴孩子共同防毒闖關、認識毒品危害、拒絕毒品。

毒防局以「玩家遊戲打怪」導入毒品防制概念，設計5款打擊毒品怪獸及尋寶闖關遊戲，融入識毒、拒毒、防毒、戒毒等知識，促進親子的互動與合作，闖關成功即可體驗沙畫、打彈珠、雞蛋糕及日式手燒仙貝等4種童玩，現場熱鬧非凡。

局長林瑩蓉致詞表示，感謝法務部、衛福部、教育部對這次活動的補助及長官蒞臨指導，這活動獲得家長熱烈迴響，報名很快爆滿，以及路竹區各學校的支持，毒防局特別規劃在路竹區舉辦，就是希望把反毒宣導資源扎根偏遠區域，平均在全市各區，並強化暑期親子毒品防制工作，也希望家長在暑假期間多陪伴孩子，增進家庭親子關係。

尤其是毒品易透過食物包裝引誘青少年好奇接觸，她也提醒，暑假期間，要避免青少年涉入不當場所或接觸毒品的機會，希望透過寓教於樂的防毒闖關活動，讓家長與孩子共同了解毒品危害、勇敢拒絕毒品，讓反毒教育從家庭出發，深入社區與學校，攜手守護無毒家園。

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