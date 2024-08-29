為守護用路人安全，法務部行政執行署宜蘭分署（下稱宜蘭分署）持續進行「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，一名基隆市仁愛區64歲之邱男，因吸食毒品駕駛機車，遭裁罰9萬元，還另欠所得稅及多件罰鍰，合計達83萬餘元。經宜蘭分署追查，發現邱男於2019年間簽收毒駕裁處書後，竟於2021年9月間將其房屋以135萬元出賣，但所得價金未繳納罰鍰及欠稅，昨日宜蘭分署向宜蘭地院聲請管收獲准，創下管收毒駕義務人之首例。

宜蘭分署表示，邱男於2019年8月28日在八堵隧道往基隆方向被警方查獲醉態駕駛機車，經交通部公路局台北市區監理所基隆監理站依《道路交通管理處罰條例》裁罰9萬元罰鍰未繳納，經宜蘭監理站於2022年12月12日移送宜蘭分署執行。

基隆市一名邱姓男子因毒駕被罰，又積欠稅金等達83萬，不僅不繳款還賣房脫產，行政執行署宜蘭分署向宜蘭地院聲請管收邱男獲准。（行政執行署宜蘭分署提供／徐佑昇基隆傳真）

宜蘭分署收案後，多次對邱姓男子核發扣押存款之執行命令，但扣押無果，經執行人員至其戶籍地現場執行，亦無所獲。

但然宜蘭分署承辦執行官繼續調查邱男財產狀況，查到邱男於2019年12月間親自簽收毒駕罰鍰裁處書後，在2021年9月間以135萬元出售其名下基隆市南榮路之未辦保存登記建物。

行政執行官昨日詢問邱男135萬之流向時，邱男辯稱因該建物是自其母親處繼承，故135萬元價金均用於清償其母生前醫藥費與其他債務，但根據基隆市稅務局出具之房屋稅籍變更資料所載，前開建物實際上是一名陳女贈送給邱男，並非繼承取得；邱男亦無法提出任何證據證明其說詞，且亦不願就本件欠款提出任何可行之清償方案。

最終，執行官認為邱男構成《行政執行法》中「顯有履行義務之可能，故不履行」、「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，留置邱姓男子，隨即向宜蘭地院聲請管收邱男獲准，並將邱男送往矯正署宜蘭看守所附設管收所執行管收，也創下毒駕管收首例。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！