嘉義市一名王姓男子，因涉及竊錄他人性影像及性騷擾罪行，近日遭法院簡易判決定罪。王男為滿足個人慾望，竟在嘉義市一家美妝百貨內對一名女子進行多次偷拍，並進一步對該女子進行性騷擾，行徑惡劣，令人髮指。法院審理後依據其犯罪事實，判處王男有期徒刑共6個月，可易科罰金，相關作案工具沒收。可上訴。

判決書指出，王男於今年6月2日晚間，潛入嘉義市某知名美妝百貨，當時正值人潮高峰，他趁一名短裙辣妹B女不注意時，偷偷蹲下並使用智慧型手機對B女裙底進行偷拍，將其內褲等私密部位連續拍攝三次。未料，王男的惡行並未到此為止，隨後他更是無視公共場合的規範，以手部及性器觸碰該女子臀部約10次，對B女進行性騷擾。事後，B女發覺異狀，立即報警求助，警方迅速介入調查，終於揭露了王男的犯罪事實。

法院審理時，王男對自己的犯罪行為坦承不諱。法官考量其犯後態度良好，並無累犯情形，但基於其行為嚴重侵害他人隱私及身體自主權，對被害人造成極大的心理傷害，且尚未與被害人達成和解，最終判處其竊錄他人性影像罪及性騷擾罪，各判4月徒刑，合併執行有期徒刑6個月，可易科罰金。可上訴。

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