衛福部統計，大腸癌連續16年位居國人癌症發生率前2名，約每半小時就有一人罹大腸癌。聯安預防醫學機構調查顯示，2014到2023年近9萬內視鏡受檢者中，平均每10人就7人有息肉，息肉檢出率75.78％，10年內激增近三成，其中又有近兩成是癌變風險高的腺瘤型息肉。

聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，超過八成大腸癌與腺瘤型息肉相關，腺瘤型腸息肉的檢出率隨年紀增長，尤其以男性風險更高。鄭乃源指出，脂肪肝、喝酒、肥胖是腸癌三大風險因子，測出腺瘤型息肉者中，六成是脂肪肝患者、六成經常飲酒、五成體重過重。

38歲的黃先生，平時有飲酒習慣、體重90公斤，近半年積極運動健身，體重下降約8公斤，原以為是瘦身有成，卻忽略早已出現血便徵兆，健檢時做大腸鏡檢查，竟發現多顆腺瘤型息肉及一顆10公分大腫瘤，經確診為大腸癌第三期。

鄭乃源說明，大腸癌初期症狀不明顯，一定要定期篩檢才能提早預防。衛福部資料指出，定期篩檢可減少29％晚期大腸癌發生率，有效降低35％大腸癌死亡率，鄭乃源建議，民眾30歲後可以做第一次大腸鏡，接著每2到3年定期篩檢。

鄭乃源表示，調查發現腸癌出現年輕化趨勢，篩出腸癌的中位數是44歲，分析2014到2023年十年間，大腸癌患者有近半數不到50歲。鄭乃源提醒，大腸癌容易受到生活習慣影響，因此民眾平時要注重健康飲食、維持運動習慣，加工肉類攝取過多、蔬果攝取不足、久坐不動、抽菸、過量飲酒，都會增加大腸癌風險。

聯安營養師徐景宜建議「腸道止息示範三餐」，早餐選擇蛋白質及全榖雜糧組合，午餐應均衡攝取多元營養素，晚餐則建議適量的全榖雜糧，搭配多樣蔬菜與蛋白質，並記得物攝取過多糖分。