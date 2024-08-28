癌症為我國十大死因之首，國健署近年來不斷推動癌症篩檢服務，明年起更將全面擴大癌篩費用，提供免費大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌篩檢服務。國健署今（28）舉辦「癌症防治績優醫療院所表揚典禮」，不少偏鄉醫療院所透過「主動出擊」方式，走入偏鄉社區，推廣定期癌篩觀念。

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院副院長許文林表示，花東地區範圍大，還有許多醫療資源稀少的「後山」地區，部落原住民下山也不方便，因此要提升民眾篩檢意願，他們就必須主動出擊，例如到地方義診順便癌篩，或是在村里民大會分享癌篩重要性、提供服務，「很多都是都市無法想像的」。

許文林指出，為提升民眾篩檢觀念，花蓮慈濟醫院與衛生局、地方衛生所合作，早上四點就開乳攝車、子宮頸抹片車出去，讓民眾做篩檢。民眾能當場知道結果，若檢查出異常，也會馬上安排綠色通道，到醫院做進一步檢查，檢查結果透過影像傳輸，第一時間線上回傳給民眾，提升陽追率，也減少過去民眾失聯狀況。

許文林說，他上禮拜到台東新港義診，那邊有很多「ABC（酒精、檳榔、抽菸）」民眾，幾乎都是口頸部癌症患者，因此義診時，都會順便提供癌症篩檢服務。此外，平時也會拜訪花蓮各村、里，提供戒菸宣導及健檢、癌篩、相關衛教。

另外，「彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院」、「彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院」榮獲典範獎，彰化基督教醫院醫療長張東浩表示，彰基總院、分院互相配合，達到區域聯防，總院顧好院內篩檢，分院向外擴展篩檢業務，共同守護彰化雲林地區民眾。

員林基督教醫院副院長莊士逸說明，該院成立僅8年，但每年癌症診斷數量約1300多例，逼近部分醫學中心，因此他們很重視癌篩，除了鼓勵病人到醫院篩檢，也會主動出擊，例如到工地做口腔篩檢，提升癌症早期診斷機會。

莊士逸指出，雲彰地帶很多人嚼檳榔、抽菸，口腔癌比率高，且幾乎一半以上發現時已經第四期，希望透過癌症篩檢，可以早期診斷早期治療。此外，與在地衛生所結合也很重要，很多鄉下女性長輩，就是透過子宮頸抹片車、乳攝車來篩檢。