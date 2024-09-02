很多人餐後有剔牙的習慣。腎臟科醫師洪永祥分享有位60多歲男子，有糖尿病史，多年控制平穩，某次回診血糖卻達近300 mg/dl，他直覺不對勁，詢問後發現，男子日前以釘書針，代替牙籤剔牙，不慎刺破牙齦，才引發感染與血糖飆高，雖經治療挽回性命，腎功能卻也因此大傷，半年後即因腎衰竭，餘生都得洗腎。

洪永祥上「醫師好辣」節目中指出，上述男子罹患糖尿病20多年，腎功能已不太好，規律在他的門診進行追蹤，平常控制還算好，但有一天回診，空腹血糖高達近300 mg/dl（正常值不超過100 mg/dl），非常高，也有一點輕微發燒。

洪永祥說，他問男子，最近有沒有感冒或咳嗽？男子回都沒有；抽血檢驗卻又發現白血球異常升高，因此，他再問男子「身上有沒有細菌性感染？比如說有一些傷口？或是泌尿道感染？」男子還是回答「都沒有」。

洪永祥說，他告訴男子要做全身檢查，這時男子才回嘴巴好像有一點痛，他要求男子張開嘴，發現男子口腔內頰處，有塊白色潰瘍，「就像口香糖一樣，黏在那裡」，可能是因為男子是糖尿病患，感覺比較遲鈍，就完全沒有感覺。

男子此時告訴洪永祥，幾天前在家吃完晚餐，剛好牙籤沒有了，他拿釘書針扳直，當成牙籤用，過程不小心戮到牙齦，可能因此感染了。洪永祥說，男子當時口腔內感染很嚴重，他當下把男子轉到口腔外科。

洪永祥說，男子因為有糖尿病，腎臟又不好，歷經清創手術，還被收治住院打抗生素，雖然康復出院，可是經過這次感染，男子的腎功能大幅衰退，半年就腎衰竭，餘生都得洗腎。

洪永祥提醒，口腔內有很多細菌，糖尿病患不要小看剔牙動作，一定要用合格牙線等來清潔，如果手邊剛好沒有牙齦或牙線，寧可漱漱口，也不要拿東西亂剔牙，以免傷到口腔黏膜或牙齦，像上述男子般後悔莫及。